Merz obiecał Ukrainie dodatkową pomoc w zakresie obrony przeciwlotniczej i energetyki przed nadejściem zimy

Kanclerz Federalny RFN Friedrich Merz podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie 3 listopada ogłosił, że Niemcy zamierzają nadal nieustannie wspierać Ukrainę, koncentrując się na wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej oraz odbudowie sektora energetycznego.

Strona niemiecka rozpoczęła już realizację odpowiednich programów i planuje udostępnić dodatkowy pakiet pomocy zimowej jeszcze przed końcem 2026 roku.

Oprócz działań rządowych Friedrich Merz podkreślił gotowość niemieckiego biznesu do zaangażowania się we wsparcie Ukrainy, zwracając uwagę na znaczenie pogłębienia dwustronnej współpracy gospodarczej. Konkretne działania i projekty współpracy w zakresie odbudowy ukraińskiej infrastruktury mają zostać omówione 20 listopada podczas dziewiątego niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie.

Źródło: Ukrinform.

Obecnie Niemcy prowadzą rozmowy z szeregiem państw na temat możliwości dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej. Ponadto w połowie listopada w Berlinie odbędzie się kolejne spotkanie „koalicji chętnych”, podczas którego partnerzy omówią dalsze wsparcie dla Kijowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 3 listopada z wizytą do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Wizytę ukraińskiego przywódcy oficjalnie potwierdził niemiecki rząd.

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