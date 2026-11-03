W Berlinie w Niemczech europejski komisarz ds. obrony Andrius Kubilius oświadczył, że w 2027 roku wydatki wojskowe Rosji — państwa-agresora — według parytetu siły nabywczej niemal dorównają łącznym wydatkom obronnym państw europejskich.

Ocena wydatków

Według Kubiliusa potencjał wojskowy Rosji nie maleje. Zaznaczył, że według wyliczeń opartych na parytecie siły nabywczej Rosja jest gotowa wydać na potrzeby wojskowe niemal tyle samo, ile państwa europejskie łącznie planują wydać w przyszłym roku.

Europejski komisarz oszacował łączne wydatki państw europejskich na około 500 mld euro, czyli 559 mld dolarów. O oświadczeniu Kubiliusa podczas Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa poinformowała Anadolu Agency.

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Zdolności obronne Europy

Kubilius podkreślił potrzebę wzmocnienia europejskiego komponentu NATO oraz inwestowania w obszary, w których państwa europejskie mają luki w zdolnościach obronnych. Powiązał to z faktem, że administracja USA będzie coraz bardziej koncentrować swoją uwagę na regionie Indo-Pacyfiku.

Według niego plany Unii Europejskiej dotyczące wzmacniania zdolności obronnych nie są alternatywą dla NATO. Kubilius zaznaczył, że NATO ma siłę wojskową, a UE potęgę gospodarczą, które należy połączyć, aby stworzyć europejskie zdolności obronne zdolne powstrzymywać Rosję.

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