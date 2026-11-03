В Берлине, Германия, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в 2027 году военные расходы России — государства-агрессора — по паритету покупательной способности почти будут соответствовать совокупным оборонным расходам европейских стран.

Оценка расходов

По словам Кубилюса, военный потенциал России не уменьшается. Он отметил, что по расчётам по паритету покупательной способности Россия готова потратить на военные нужды почти столько же, сколько европейские страны вместе планируют потратить в следующем году.

Еврокомиссар оценил совокупные расходы европейских стран примерно в 500 млрд евро, или 559 млрд долларов. О заявлении Кубилюса на Берлинской конференции по безопасности сообщает Anadolu Agency.

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Оборонные возможности Европы

Кубилюс подчеркнул необходимость укреплять европейский компонент НАТО и инвестировать в сферы, где у европейских стран есть пробелы в оборонных возможностях. Он связал это с тем, что администрация США будет всё больше концентрировать внимание на Индо-Тихоокеанском регионе.

По его словам, планы Европейского Союза по укреплению оборонных возможностей не являются альтернативой НАТО. Кубилюс отметил, что НАТО обладает военной силой, а ЕС — экономической мощью, которые следует объединить для формирования европейских оборонных возможностей, способных сдерживать Россию.

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