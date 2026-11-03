W Niemczech na 20 listopada planowana jest kolejna akcja protestacyjna ruchu Gen Z regelt. Poinformował o tym Der Spiegel. Wcześniej dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulice podczas protestów tego ruchu.

Kolejna akcja

Akcja zaplanowana na 20 listopada ma być następnym protestem po wcześniejszych wystąpieniach ruchu. Der Spiegel charakteryzuje te wystąpienia jako młodzieżowe demonstracje, które odbywały się w wielu miastach. Według publikacji wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy osób.

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Różnice zdań organizatorów

Po poprzednich protestach organizatorzy Gen Z regelt nie doszli do porozumienia w sprawie dalszych działań ruchu. Pojawiły się między nimi także rozbieżności dotyczące tego, kto powinien kierować Gen Z regelt. Publikacja porusza kwestię dalszego rozwoju ruchu i jego przywództwa.

Na fotografii opublikowanej wraz z materiałem przedstawiono protest Gen Z regelt w Lipsku. W podpisie pod zdjęciem Der Spiegel również stawia pytanie o to, jaki będzie dalszy rozwój ruchu.

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