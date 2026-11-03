В Германии на 20 ноября планируют провести очередную акцию протестного движения Gen Z regelt. Об этом сообщает Der Spiegel. Ранее десятки тысяч людей вышли на улицы во время протестов этого движения.

Следующая акция

Запланированная на 20 ноября акция должна стать следующим протестом после предыдущих выступлений движения. Der Spiegel характеризует эти выступления как молодежные демонстрации, проходившие во многих городах. По данным издания, в них приняли участие десятки тысяч человек.

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Разногласия организаторов

После предыдущих протестов организаторы Gen Z regelt не пришли к согласию относительно дальнейших действий движения. Между ними также возникли разногласия по поводу того, кто должен руководить Gen Z regelt. Издание поднимает вопрос о дальнейшем развитии движения и его руководстве.

На фотографии, опубликованной вместе с материалом, изображен протест Gen Z regelt в Лейпциге. В подписи к снимку Der Spiegel также ставит вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие движения.

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