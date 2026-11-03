W Niemczech 21 milionów emerytów ubezpieczonych w systemie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego może od 1 lipca 2027 roku otrzymać podwyżkę świadczeń o 4,1%. Rząd federalny uwzględnił taką prognozę w projekcie raportu o ubezpieczeniu emerytalnym za 2026 rok, informuje Der Spiegel.

Wstępne wyliczenie

Ta liczba jest wstępna: dane potrzebne do waloryzacji emerytur latem 2027 roku mają być dostępne w marcu 2027 roku. Pierwsza ocena, sporządzona jesienią 2025 roku, przewidywała wzrost o 3,7%. Jednocześnie latem prognozowano podwyżkę o 4,4%.

Przy podwyżce o 4,1% miesięczna emerytura w wysokości 1 tysiąca euro wzrośnie o 41 euro. W lipcu 2026 roku świadczenia emerytalne w Niemczech już wzrosły o 4,24%.

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Składki w 2027 roku

Kluczowym czynnikiem przy obliczaniu waloryzacji emerytur jest prognoza dynamiki wynagrodzeń. Na wysokość podwyżki wpływa również ustalenie dolnej granicy poziomu zabezpieczenia emerytalnego, którą koalicja zatwierdziła podczas pierwszej reformy emerytalnej pod koniec 2025 roku.

Do 2031 roku poziom emerytur nie może spaść poniżej 48% w stosunku do dochodów. Stawka składki do systemu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego w 2027 roku, według prognozy, pozostanie na poziomie 18,6% dochodu brutto. W 2028 roku prognozuje się ją na poziomie 19,7%, a w 2040 roku — 21%.

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