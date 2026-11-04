Luria według prognozy pokonuje Kiggans w Wirginii — The Hill

Była demokratyczna członkini Izby Reprezentantów USA Elaine Luria, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje urzędującą republikańską kongresmenkę Jen Kiggans w wyborach w 2. okręgu kongresowym Wirginii w USA. Jak podaje The Hill, o godz. 21:50 czasu wschodniego, gdy przetworzono 73% głosów, Luria wyprzedzała rywalkę o sześć punktów procentowych.

Rewanż po wyborach w 2024 roku

Luria i Kiggans już rywalizowały o to miejsce w 2024 roku. Wówczas Kiggans rzuciła wyzwanie Lurii, która wcześniej przez dwie kadencje reprezentowała okręg w Izbie Reprezentantów.

Kiggans popierała kluczowe inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa, w tym SAVE America Act. Luria natomiast publicznie krytykowała prezydenta i należała do pierwotnego składu komisji Izby Reprezentantów, która badała atak na Kapitol USA z 6 stycznia 2021 roku.

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Sytuacja przedwyborcza w okręgu

W wyborach prezydenckich w 2024 roku Trump pokonał w tym okręgu Kamilę Harris przewagą mniejszą niż jeden punkt procentowy. Jednocześnie gubernatorka Wirginii Abigail Spanberger, przedstawicielka Partii Demokratycznej, wygrała tutaj przewagą ośmiu punktów w 2025 roku.

W przeddzień dnia głosowania sondaż Christopher Newport University dawał Lurii niewielką przewagę: gotowość poparcia jej deklarowało 46% prawdopodobnych wyborców, a Kiggans — 43%. Kolejne 10% było niezdecydowanych, a 2% wybrało innego kandydata. Sprawozdania finansowe kampanii wykazały również, że Luria pozyskała więcej środków niż urzędująca kongresmenka.

Obie kandydatki są weterankami Marynarki Wojennej USA, a Luria jest także właścicielką małej firmy. Drugi okręg Wirginii obejmuje obszar Virginia Beach i ma jedno z największych w kraju skupisk ludności wojskowej.

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