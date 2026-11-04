Demokratce Rebecce Bennett prognozuje się zwycięstwo nad urzędującym republikańskim kongresmenem Tomem Keanem Jr. w wyborach do Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu kongresowego stanu New Jersey. Według prognozy Decision Desk HQ, na którą powołuje się The Hill, Bennett wyprzedzała rywala o 22 punkty procentowe.

Według stanu na 21:46 we wtorek, gdy przeliczono 76% głosów, Bennett miała 60,3% głosów, a Kean — 38,3%. Okręg był uznawany za jedną z obiecujących dla Demokratów szans na zdobycie mandatu: w wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał tutaj przewagą zaledwie 2 punktów procentowych.

Kampania Bennett

Bennett wcześniej zajmowała stanowisko kierownicze w sektorze ochrony zdrowia i służyła jako pilotka helikoptera w Marynarce Wojennej USA. Podczas kampanii nie skupiała się zbytnio na nieobecności Keana w Waszyngtonie, lecz podkreślała koszty życia oraz dostępność towarów i usług. Łączyła też swojego przeciwnika z prezydentem Donaldem Trumpem.

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Nieobecność Keana w Waszyngtonie

Tom Kean Jr. był nieobecny na Kapitolu od marca do końca czerwca. Jego biuro przez kilka miesięcy nie ujawniało szczegółów, informując jedynie, że kongresmen ma problemy zdrowotne i wkrótce wróci. Koledzy Keana z Partii Republikańskiej również mówili, że nie wiedzą, gdzie przebywa ani co mu się stało.

Po powrocie Kean poinformował, że przechodził leczenie depresji. Jak powiedział, lekarze zalecili mu pozostanie w szpitalu, a pobyt, który uważał za krótkotrwały, przedłużył się. Kean Jr. jest synem byłego gubernatora New Jersey Thomasa Keana, który kierował stanem w latach 80. Zdobył mandat w 2022 roku i niewielką przewagą został wybrany ponownie w 2024 roku. Według prognozy Decision Desk HQ jego próba uzyskania reelekcji na trzecią kadencję zakończy się niepowodzeniem.

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