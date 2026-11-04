Демократке Ребекке Беннетт прогнозируют победу над действующим республиканским конгрессменом Томом Кином-младшим на выборах в Палату представителей США от 7-го избирательного округа штата Нью-Джерси. Согласно прогнозу Decision Desk HQ, на который ссылается The Hill, Беннетт опережала соперника на 22 процентных пункта.

По состоянию на 21:46 во вторник, когда было обработано 76% голосов, Беннетт имела 60,3% голосов, а Кин — 38,3%. Округ считался одной из перспективных для демократов возможностей получить мандат: на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с преимуществом всего в 2 процентных пункта.

Кампания Беннетт

Беннетт ранее занимала руководящую должность в сфере здравоохранения и служила пилотом вертолета в Военно-морских силах США. Во время кампании она не слишком сосредотачивалась на отсутствии Кина в Вашингтоне, а вместо этого делала акцент на стоимости жизни и доступности товаров и услуг. Также она связывала своего оппонента с президентом Дональдом Трампом.

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Отсутствие Кина в Вашингтоне

Том Кин-младший отсутствовал в Капитолии с марта до конца июня. Его офис в течение нескольких месяцев не раскрывал подробностей, сообщая лишь, что у конгрессмена есть проблемы со здоровьем и он вскоре вернется. Коллеги Кина из Республиканской партии также говорили, что не знают, где он находится и что с ним произошло.

После возвращения Кин сообщил, что проходил лечение от депрессии. По его словам, врачи рекомендовали ему остаться в больнице, а пребывание, которое он считал непродолжительным, затянулось. Кин-младший является сыном бывшего губернатора Нью-Джерси Томаса Кина, который руководил штатом в 1980-х годах. Он получил мандат в 2022 году и с небольшим преимуществом был переизбран в 2024 году. Согласно прогнозу Decision Desk HQ, его попытка переизбраться на третий срок будет неудачной.

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