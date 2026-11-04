W USA Decision Desk HQ prognozuje reelekcję gubernatorki Arizony Katie Hobbs na drugą kadencję. Demokratka ma według prognozy pokonać republikanina Andy’ego Biggsa, członka Izby Reprezentantów USA z Arizony, informuje The Hill.

Prognoza na drugą kadencję

W przeddzień dnia głosowania Hobbs wyprzedzała Biggsa w sondażach. Decision Desk HQ i Cook Political Report oceniały wyścig jako przechylający się na korzyść demokratów.

Według publikacji gubernator Arizony nie przegrał reelekcji od 1967 roku. Arizona jest stanem, w którym Donald Trump dwukrotnie zwyciężał w wyborach prezydenckich, a w 2020 roku wygrał Joe Biden.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przebieg kampanii

Podczas kampanii Hobbs odmówiła udziału w debatach z Biggsem. Jej sztab powiedział Arizona Mirror, że bezpośrednia komunikacja z mieszkańcami stanu jest skuteczniejsza niż scena dla krótkich wypowiedzi i politycznego spektaklu. W 2022 roku Hobbs również nie uczestniczyła w debatach ze swoją ówczesną republikańską rywalką Kari Lake.

Po wyborach w 2022 roku Lake kwestionowała ich wyniki w sądach i nie uznała porażki, jednak wszystkie pozwy zostały ostatecznie oddalone. Biggs, sojusznik prezydenta Trumpa i członek House Freedom Caucus, głosował za unieważnieniem wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku i twierdził, że w Arizonie miały rzekomo miejsce masowe fałszerstwa.

W czasie głosowania republikanie kontrolowali obie izby legislatury Arizony, ale ich większości również były przedmiotem głosowania. Od 2023 roku Hobbs skorzystała z prawa weta 541 razy — jest to rekord stanu, zauważa The Hill, powołując się na Arizona Mirror.

Czytaj nas na