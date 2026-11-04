В США Decision Desk HQ прогнозирует переизбрание губернатора Аризоны Кэти Хоббс на второй срок. Согласно прогнозу, демократка победит республиканца Энди Биггса, члена Палаты представителей США от Аризоны, сообщает The Hill.

Прогноз на второй срок

Накануне дня голосования Хоббс опережала Биггса в опросах. Decision Desk HQ и Cook Political Report оценивали гонку как склоняющуюся в пользу демократов.

По данным издания, губернатор Аризоны не проигрывал переизбрание с 1967 года. Аризона является штатом, где Дональд Трамп дважды побеждал на президентских выборах, а в 2020 году победил Джо Байден.

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Ход кампании

Во время кампании Хоббс отказалась от дебатов с Биггсом. Ее штаб заявил Arizona Mirror, что непосредственное общение с жителями штата эффективнее, чем сцена для коротких реплик и политического шоу. В 2022 году Хоббс также не участвовала в дебатах со своей тогдашней соперницей-республиканкой Кари Лейк.

Лейк после выборов 2022 года оспаривала их результаты в судах и не признавала поражения, однако все иски в итоге были отклонены. Биггс, союзник президента Трампа и член House Freedom Caucus, голосовал за отмену результатов президентских выборов 2020 года и заявлял о якобы массовых фальсификациях в Аризоне.

На момент голосования республиканцы контролировали обе палаты законодательного органа Аризоны, однако их большинство также было предметом голосования. С 2023 года Хоббс 541 раз воспользовалась правом вето — это рекорд штата, отмечает The Hill со ссылкой на Arizona Mirror.

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