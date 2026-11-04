Лурия, согласно прогнозу, побеждает Кигганс в Вирджинии — The Hill

Бывшая член Палаты представителей США от Демократической партии Элейн Лурия, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает действующую конгрессвумен-республиканку Джен Кигганс на выборах во 2-м избирательном округе штата Вирджиния, США. Как сообщает The Hill, в 21:50 по восточному времени, когда было обработано 73% голосов, Лурия опережала соперницу на шесть процентных пунктов.

Реванш после выборов 2024 года

Лурия и Кигганс уже соревновались за это место в 2024 году. Тогда Кигганс бросила вызов Лурии, которая до этого два срока представляла округ в Палате представителей.

Кигганс поддерживала ключевые инициативы президента Дональда Трампа, в том числе SAVE America Act. Лурия, напротив, публично критиковала президента и входила в первоначальный состав комиссии Палаты представителей, которая расследовала нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.

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Предвыборная ситуация в округе

На президентских выборах 2024 года Трамп победил в этом округе Камалу Харрис с преимуществом менее одного процентного пункта. В то же время губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, представительница Демократической партии, выиграла здесь с преимуществом в восемь пунктов в 2025 году.

Накануне дня голосования опрос Christopher Newport University давал Лурии небольшое преимущество: ее готовы были поддержать 46% вероятных избирателей, Кигганс — 43%. Еще 10% не определились, а 2% выбрали другого кандидата. Финансовые отчеты кампаний также показали, что Лурия привлекла больше средств, чем действующая конгрессвумен.

Обе кандидатки являются ветеранами Военно-морских сил США, а Лурия также владеет малым бизнесом. Второй округ Вирджинии охватывает район Вирджиния-Бич и имеет одну из крупнейших в стране концентраций военного населения.

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