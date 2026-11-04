Decision Desk HQ прогнозирует, что сенатор-республиканец Том Коттон получит третий срок в Сенате США от штата Арканзас. Об этом сообщает The Hill.

Гонка в Арканзасе

Соперницей Коттона была кандидат от Демократической партии Хэлли Шоффнер, фермер из Арканзаса в шестом поколении. Большинство предвыборных опросов прогнозировали победу республиканца.

В то же время опрос Hendrix College привлек внимание после того, как показал преимущество Шоффнер в штате, который The Hill характеризует как традиционно республиканский. Decision Desk HQ оценивала эту гонку как безопасную для Республиканской партии. По данным The Hill, Коттон потратил на кампанию на миллионы долларов больше, чем его соперница.

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Позиция и разногласия с Трампом

Коттон впервые был избран в Сенат в 2015 году после военной службы. Он занимает третью руководящую должность среди республиканцев в Сенате и возглавляет Специальный комитет по разведке.

Сенатор известен жесткой позицией в отношении нелегальной иммиграции и поддержкой снижения налогов. The Hill отмечает, что в целом он поддерживал президента Дональда Трампа, однако во время кампании между ними возникли разногласия по поводу постоянного летнего времени, которое продвигает Трамп.

Коттон заявил в социальных сетях, что Конгресс уже вводил постоянное летнее время, но отменил его после слишком поздних зимних рассветов. По его словам, жители Арканзаса не хотят, чтобы их дети шли в школу в темноте.

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