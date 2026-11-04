Decision Desk HQ przewiduje, że republikański senator Tom Cotton zdobędzie trzecią kadencję w Senacie USA z ramienia Arkansas. Informuje o tym The Hill.

Wyścig w Arkansas

Rywalką Cottona była kandydatka Partii Demokratycznej Hallie Shoffner, rolniczka z Arkansas w szóstym pokoleniu. Większość przedwyborczych sondaży przewidywała zwycięstwo republikanina.

Jednocześnie sondaż Hendrix College zwrócił uwagę po tym, jak wykazał przewagę Shoffner w stanie, który The Hill charakteryzuje jako tradycyjnie republikański. Decision Desk HQ oceniało ten wyścig jako bezpieczny dla Partii Republikańskiej. Według The Hill Cotton wydał na kampanię o miliony dolarów więcej niż jego rywalka.

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Stanowisko i różnice z Trumpem

Cotton został po raz pierwszy wybrany do Senatu w 2015 roku po służbie wojskowej. Zajmuje trzecią pozycję w kierownictwie republikanów w Senacie i przewodniczy Specjalnej Komisji ds. Wywiadu.

Senator jest znany z twardego stanowiska wobec nielegalnej imigracji i poparcia dla obniżek podatków. The Hill zauważa, że zasadniczo popierał prezydenta Donalda Trumpa, jednak podczas kampanii pojawiły się między nimi różnice dotyczące stałego czasu letniego, który promuje Trump.

Cotton oświadczył w mediach społecznościowych, że Kongres już wprowadził stały czas letni, ale wycofał go po zbyt późnych zimowych wschodach słońca. Jak stwierdził, mieszkańcy Arkansas nie chcą, by ich dzieci chodziły do szkoły po ciemku.

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