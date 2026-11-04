Decision Desk HQ预测，共和党参议员汤姆·科顿将赢得代表阿肯色州的美国联邦参议员第三个任期。The Hill报道。

阿肯色州的选战

科顿的对手是民主党候选人哈莉·肖夫纳，她是阿肯色州第六代农民。大多数选前民调预测这名共和党人将获胜。

与此同时，亨德里克斯学院的一项民调显示肖夫纳在该州领先，引发关注；The Hill将该州描述为传统上支持共和党的州。Decision Desk HQ将这场选战评估为共和党的安全席位。据The Hill报道，科顿在竞选上的花费比其对手多出数百万美元。

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立场及与特朗普的分歧

科顿在服完兵役后于2015年首次当选参议员。他在参议院共和党人中担任第三号领导职位，并担任参议院情报特别委员会主席。

这位参议员以对非法移民采取强硬立场以及支持减税而闻名。The Hill指出，他总体上支持总统唐纳德·特朗普，但在竞选期间，两人就特朗普推动的永久夏令时存在分歧。

科顿在社交媒体上表示，国会此前曾实行永久夏令时，但因冬季日出时间过晚而将其废除。他说，阿肯色州居民不希望自己的孩子摸黑去上学。

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