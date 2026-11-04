Педиатр и кандидат от Демократической партии Энни Эндрюс победила на выборах в Сенат США в штате Южная Каролина. Она обошла Дарлин Грэм — сестру покойного республиканца Линдси Грэма, сообщает The Guardian.

Эндрюс стала первой демократкой, избранной от Южной Каролины в Сенат США более чем за четверть века. В последний раз штат избирал демократа в верхнюю палату Конгресса в 1998 году. Это также первые выборы, по итогам которых Южная Каролина избрала женщину в Сенат США.

Кампания за доступную медицину

Эндрюс строила кампанию на теме доступности медицинской помощи. Ее соперница, 62-летняя Дарлин Грэм, была назначена губернатором Южной Каролины после смерти ее брата Линдси Грэма в июле в возрасте 71 года, чтобы завершить его сенатский срок.

Президент США Дональд Трамп призывал Грэм баллотироваться и активно агитировал за нее. В то же время во время дебатов в августе она сказала, что недостаточно осведомлена в вопросах национальной безопасности, отвечая на вопрос о политике США в отношении Тайваня.

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Конкурентная гонка

За неделю до голосования опрос New York Times/Siena показывал равенство кандидаток: каждая имела по 48% поддержки. В своей программе Грэм придерживалась позиций, близких к позициям Трампа, в частности заявляла, что полностью доверяет ему в вопросах тарифов и войны с Ираном.

Эндрюс называла войну с Ираном незаконной и критиковала ее влияние на цены на бензин. В сентябре она заявляла, что США должны найти путь выхода из войны за рубежом, которую называла незаконной, неконституционной и стоящей миллиард долларов в день.

В конце кампании Эндрюс также подверглась критике со стороны активистов за права ЛГБТК+ из-за рекламы о трансженщинах и операциях по изменению пола для несовершеннолетних. В 2022 году она называла закон Южной Каролины Save Women’s Sports Act активно вредным и заявляла о поддержке трансгендерной молодежи.

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