Pediatra i kandydatka Partii Demokratycznej Annie Andrews wygrała wybory do Senatu USA w Karolinie Południowej. Pokonała Darlene Graham, siostrę zmarłego republikanina Lindsey'a Grahama — informuje The Guardian.

Andrews została pierwszą demokratką wybraną z Karoliny Południowej do Senatu USA od ponad ćwierć wieku. Ostatni raz stan wybrał demokratę do wyższej izby Kongresu w 1998 roku. Były to również pierwsze wybory, w których Karolina Południowa wybrała kobietę do Senatu USA.

Kampania na rzecz dostępnej opieki zdrowotnej

Andrews oparła swoją kampanię na kwestii dostępności opieki zdrowotnej. Jej rywalka, 62-letnia Darlene Graham, została mianowana przez gubernatora Karoliny Południowej po śmierci jej brata Lindsey'a Grahama w lipcu, w wieku 71 lat, aby dokończyć jego kadencję senatorską.

Prezydent USA Donald Trump zachęcał Graham do kandydowania i aktywnie prowadził na jej rzecz kampanię. Jednocześnie podczas debaty w sierpniu powiedziała, że nie jest wystarczająco zaznajomiona z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, odpowiadając na pytanie o politykę USA wobec Tajwanu.

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Wyrównany wyścig

Na tydzień przed głosowaniem sondaż New York Times/Siena wskazywał remis kandydatek: każda z nich miała po 48% poparcia. Graham w swoim programie prezentowała stanowiska zbliżone do stanowisk Trumpa, między innymi twierdziła, że w pełni ufa mu w kwestiach ceł i wojny z Iranem.

Andrews nazwała wojnę z Iranem nielegalną i krytykowała jej wpływ na ceny benzyny. We wrześniu oświadczyła, że USA muszą znaleźć sposób na wyjście z wojny za granicą, którą nazwała nielegalną, niekonstytucyjną i kosztującą miliard dolarów dziennie.

Pod koniec kampanii Andrews spotkała się również z krytyką aktywistów na rzecz praw osób LGBTQ+ za reklamy dotyczące transpłciowych kobiet i operacji związanych z płcią u osób niepełnoletnich. W 2022 roku nazwała ustawę Karoliny Południowej Save Women’s Sports Act aktywnie szkodliwą i deklarowała poparcie dla transpłciowej młodzieży.

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