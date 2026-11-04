Педіатрка Ендрюс виграла сенатські вибори в Південній Кароліні — The Guardian

Педіатрка та кандидатка від Демократичної партії Енні Ендрюс перемогла на виборах до Сенату США у штаті Південна Кароліна. Вона випередила Дарлін Грем — сестру покійного республіканця Ліндсі Грема, повідомляє The Guardian.

Ендрюс стала першою демократкою, обраною від Південної Кароліни до Сенату США за понад чверть століття. Востаннє штат обирав демократа до верхньої палати Конгресу 1998 року. Це також перші вибори, за підсумками яких Південна Кароліна обрала жінку до Сенату США.

Кампанія за доступну медицину

Ендрюс будувала кампанію на темі доступності медичної допомоги. Її суперниця, 62-річна Дарлін Грем, була призначена губернатором Південної Кароліни після смерті її брата Ліндсі Грема в липні у віці 71 року, щоб завершити його сенатський термін.

Президент США Дональд Трамп закликав Грем балотуватися та активно агітував за неї. Водночас під час дебатів у серпні вона сказала, що недостатньо обізнана з питаннями національної безпеки, відповідаючи на запитання про політику США щодо Тайваню.

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Конкурентна гонка

За тиждень до голосування опитування New York Times/Siena показувало рівність кандидаток: кожна мала по 48% підтримки. Грем у своїй програмі дотримувалася позицій, близьких до позицій Трампа, зокрема заявляла, що повністю довіряє йому у питаннях тарифів і війни з Іраном.

Ендрюс називала війну з Іраном незаконною та критикувала її вплив на ціни на бензин. У вересні вона заявляла, що США мають знайти шлях виходу з війни за кордоном, яку називала незаконною, неконституційною та такою, що коштує мільярд доларів на день.

Наприкінці кампанії Ендрюс також зазнала критики з боку активістів за права ЛГБТК+ через рекламу щодо трансжінок і гендерних операцій для неповнолітніх. У 2022 році вона називала закон Південної Кароліни Save Women’s Sports Act активно шкідливим і заявляла про підтримку трансгендерної молоді.

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