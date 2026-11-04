儿科医生、民主党候选人安妮·安德鲁斯赢得了南卡罗来纳州的美国参议院选举。据《卫报》报道，她击败了已故共和党人林赛·格雷厄姆的妹妹达琳·格雷厄姆。

安德鲁斯成为超过四分之一个世纪以来首位从南卡罗来纳州当选美国参议员的民主党人。该州上一次选出民主党人进入国会参议院是在1998年。这也是南卡罗来纳州首次在选举中选出女性担任美国参议员。

围绕可负担医疗的竞选

安德鲁斯以医疗服务可负担性为竞选主题。她的对手、62岁的达琳·格雷厄姆，在其兄长林赛·格雷厄姆于7月去世、享年71岁后，被南卡罗来纳州州长任命以完成其参议员任期。

美国总统唐纳德·特朗普敦促格雷厄姆参选，并积极为她助选。同时，她在8月的一场辩论中回答有关美国对台政策的问题时表示，自己对国家安全议题不够了解。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞争激烈的选战

投票前一周，《纽约时报》/锡耶纳学院民调显示两名候选人势均力敌，各获得48%的支持率。格雷厄姆在其政纲中持有与特朗普相近的立场，尤其表示在关税和对伊战争问题上完全信任他。

安德鲁斯称对伊战争非法，并批评其对汽油价格的影响。她9月表示，美国必须找到退出这场境外战争的办法，并称其非法、违宪且每天耗费10亿美元。

在竞选末期，安德鲁斯还因涉及跨性别女性和未成年人性别手术的广告而受到LGBTQ+权利活动人士批评。2022年，她称南卡罗来纳州的《拯救女性体育法案》具有积极的危害性，并表示支持跨性别青年。

关注我们在