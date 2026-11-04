Decision Desk HQ прогнозирует победу Кроули в Висконсине — The Hill

Партнёр The Hill, Decision Desk HQ, прогнозирует победу демократа Дэвида Кроули над республиканцем Томом Тиффани на выборах губернатора американского штата Висконсин. По состоянию на 22:20 по восточному времени 3 ноября Кроули набирал 54% голосов против 46% у Тиффани после обработки 63% голосов.

Смена губернатора штата

Кроули, который возглавляет округ Милуоки, должен сменить уходящего с должности губернатора-демократа Тони Эверса. Эверс поддержал Кроули во время демократических праймериз в штате.

Если прогноз подтвердится, 40-летний уроженец Висконсина станет первым темнокожим губернатором штата. В мае 2020 года он стал самым молодым человеком, занявшим должность главы округа Милуоки, а также первым темнокожим должностным лицом на этой должности.

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Ход кампании

На демократических праймериз в августе Кроули победил прогрессивную кандидатуру Франческу Хонг, хотя в опросах отставал от неё на двузначное число процентных пунктов. В начале июля он снялся с гонки и поддержал вице-губернатора Висконсина Сару Родригес, однако вернулся к кампании после того, как она сняла свою кандидатуру в середине июля.

После победы Кроули на праймериз аналитический проект Sabato’s Crystal Ball изменил оценку ноябрьских выборов в пользу демократов, а Decision Desk HQ определял гонку как такую, где преимущество на стороне Демократической партии. Кроули учился в Университете Висконсина в Милуоки, но прервал обучение из-за политической работы и получил диплом в 2024 году — через 20 лет после поступления.

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