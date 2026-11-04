Decision Desk HQ预测克劳利将在威斯康星州获胜——The Hill

The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ预测，民主党人戴维·克劳利将在美国威斯康星州州长选举中击败共和党人汤姆·蒂法尼。截至11月3日东部时间22时20分，在已处理63%的选票后，克劳利获得54%的选票，蒂法尼获得46%。

州长更替

领导密尔沃基县的克劳利将接替即将卸任的民主党州长托尼·埃弗斯。埃弗斯在该州民主党初选期间支持了克劳利。

如果预测得到证实，这位40岁的威斯康星州本地人将成为该州首位黑人州长。2020年5月，他成为担任密尔沃基县负责人职位的最年轻者，也是首位担任该职位的黑人官员。

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竞选进程

在8月的民主党初选中，克劳利击败了进步派候选人弗朗西斯卡·洪，尽管民调显示他落后对方两位数个百分点。7月初，他退出选战并支持威斯康星州副州长萨拉·罗德里格斯，但在她于7月中旬撤回候选资格后重返竞选。

克劳利赢得初选后，分析项目Sabato’s Crystal Ball将11月选举的评级调整为有利于民主党，而Decision Desk HQ将这场竞选定为民主党占优。克劳利曾就读于威斯康星大学密尔沃基分校，但因从事政治工作中断学业，并于2024年获得学位——距其入学20年后。

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