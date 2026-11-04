The Hill：预测卢里亚将在弗吉尼亚州击败基根斯

据Decision Desk HQ预测，美国前民主党联邦众议员伊莱恩·卢里亚将在美国弗吉尼亚州第二国会选区的选举中击败现任共和党联邦女众议员珍·基根斯。正如《国会山报》报道，美国东部时间21时50分，在已处理73%的选票时，卢里亚领先对手六个百分点。

2024年选举后的再次对决

卢里亚和基根斯已于2024年为这一席位展开过竞争。当时，基根斯挑战卢里亚；后者此前已在联邦众议院代表该选区两个任期。

基根斯支持总统唐纳德·特朗普的关键倡议，包括《拯救美国法案》（SAVE America Act）。相反，卢里亚公开批评总统，并是调查2021年1月6日美国国会大厦遇袭事件的众议院委员会最初成员之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选区选前形势

在2024年总统选举中，特朗普在该选区以不足一个百分点的优势击败卡玛拉·哈里斯。与此同时，民主党人、弗吉尼亚州州长阿比盖尔·斯潘伯格于2025年在这里以八个百分点的优势获胜。

投票日前夕，克里斯托弗·纽波特大学的一项民调显示卢里亚略微领先：46%的可能选民准备支持她，43%支持基根斯。另有10%尚未决定，2%选择了其他候选人。竞选财务报告还显示，卢里亚筹集的资金多于这位现任联邦女众议员。

两位候选人都是美国海军退伍军人，卢里亚还拥有一家小企业。弗吉尼亚州第二选区涵盖弗吉尼亚海滩地区，拥有全国规模最大的军人群体之一。

关注我们在