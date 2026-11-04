图恩承诺反对废除特朗普的决定——The Hill

美国参议院共和党多数党领袖约翰·图恩表示，他所在的政党将反对民主党人试图废除总统唐纳德·特朗普政府成果的行动。The Hill报道称。图恩还表示，特朗普将在未来两年继续留在白宫，并能够否决由民主党控制的众议院和参议院通过的法案。

图恩的声明

图恩在社交媒体平台X上发文称，当民主党的左翼试图废除共和党人已经完成的工作时，参议院共和党人不会袖手旁观。图恩补充说，共和党人将与特朗普合作，以阻止他本人所称的民主党极端主义表现。

图恩还为共和党人在2024年选举后于参议院取得的工作成果辩护。他称，该党阻止了美国历史上最大规模的加税，加强了边境安全，以二十年来最快的速度确认总统内阁提名人选，并任命了保守派法官。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

民主党的优先事项

由查克·舒默领导的民主党人计划在2027年将延长《平价医疗法案》下扩大的医疗保险补贴列为优先事项之一。这些补贴于年初到期。

他们还打算废除大幅削减企业税的措施，以及对医疗补助计划和补充营养援助计划SNAP支出的削减。这些变更是在《一项伟大而美丽的法案》中通过的，共和党人随后将其更名为《工薪家庭税收计划》。

舒默在选举之夜表示，新的民主党多数派将聚焦高生活成本，并调查他所称的特朗普政府中的腐败问题。他还称特朗普政府是美国历史上最腐败的政府——这是参议院民主党领袖的政治评价。

关注我们在