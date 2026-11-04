Тун пообіцяв протидіяти скасуванню рішень Трампа — The Hill

У США лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що його партія протидіятиме спробам демократів скасувати здобутки адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill. Тун також сказав, що Трамп залишатиметься в Білому домі протягом наступних двох років і зможе накладати вето на законопроєкти, ухвалені Палатою представників і Сенатом, контрольованими демократами.

Заява Туна

У дописі в соцмережі X Тун заявив, що сенатські республіканці не стоятимуть осторонь, коли, за його словами, ліве крило Демократичної партії спробує скасувати зроблене республіканцями. Він додав, що республіканці працюватимуть із Трампом, щоб зупинити те, що сам Тун назвав проявами демократичного екстремізму.

Тун також захистив результати роботи республіканців у Сенаті після виборів 2024 року. За його твердженням, партія запобігла найбільшому в історії США підвищенню податків, посилила охорону кордону, затверджувала кандидатів до президентського кабінету найшвидшими за два десятиліття темпами та призначала консервативних суддів.

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Пріоритети демократів

Демократи на чолі з Чаком Шумером планують у 2027 році зробити одним із пріоритетів продовження розширених субсидій на медичне страхування за Affordable Care Act. Термін дії цих субсидій завершився на початку року.

Вони також мають намір скасувати значні скорочення корпоративних податків, а також скорочення видатків на Medicaid і Програму додаткової продовольчої допомоги SNAP. Ці зміни ухвалили в межах One Big Beautiful Bill Act, який республіканці згодом перейменували на Working Families Tax Plan.

Шумер у ніч виборів заявив, що нова демократична більшість зосередиться на високій вартості життя та розслідуванні того, що він назвав корупцією в адміністрації Трампа. Він також назвав адміністрацію Трампа найкорумпованішою в історії США — це є політичною оцінкою лідера демократів у Сенаті.

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