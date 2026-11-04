W USA lider republikańskiej większości w Senacie John Thune oświadczył, że jego partia będzie przeciwdziałać próbom Demokratów zmierzającym do cofnięcia osiągnięć administracji prezydenta Donalda Trumpa. Informuje o tym The Hill. Thune powiedział również, że Trump pozostanie w Białym Domu przez następne dwa lata i będzie mógł wetować ustawy uchwalone przez kontrolowane przez Demokratów Izbę Reprezentantów i Senat.

Oświadczenie Thune’a

We wpisie w serwisie społecznościowym X Thune oświadczył, że republikanie w Senacie nie będą stać z boku, gdy, jak powiedział, lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej spróbuje cofnąć to, czego dokonali republikanie. Dodał, że republikanie będą współpracować z Trumpem, aby powstrzymać to, co sam Thune nazwał przejawami demokratycznego ekstremizmu.

Thune bronił również wyników pracy republikanów w Senacie po wyborach w 2024 roku. Według niego partia zapobiegła największej podwyżce podatków w historii USA, wzmocniła ochronę granicy, zatwierdzała kandydatów do gabinetu prezydenckiego w najszybszym tempie od dwóch dekad oraz powoływała konserwatywnych sędziów.

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Priorytety Demokratów

Demokraci pod przewodnictwem Chucka Schumera planują w 2027 roku uczynić jednym z priorytetów przedłużenie rozszerzonych dopłat do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Affordable Care Act. Dopłaty te wygasły na początku roku.

Zamierzają również uchylić znaczne obniżki podatków dla przedsiębiorstw, a także cięcia wydatków na Medicaid i Program Dodatkowej Pomocy Żywnościowej SNAP. Zmiany te przyjęto w ramach One Big Beautiful Bill Act, którą republikanie później przemianowali na Working Families Tax Plan.

W noc wyborczą Schumer oświadczył, że nowa demokratyczna większość skupi się na wysokich kosztach życia oraz zbadaniu tego, co nazwał korupcją w administracji Trumpa. Nazwał także administrację Trumpa najbardziej skorumpowaną w historii USA — jest to polityczna ocena lidera Demokratów w Senacie.

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