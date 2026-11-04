В США лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что его партия будет противодействовать попыткам демократов отменить достижения администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill. Тун также сказал, что Трамп останется в Белом доме в течение следующих двух лет и сможет накладывать вето на законопроекты, принятые контролируемыми демократами Палатой представителей и Сенатом.

Заявление Туна

В публикации в социальной сети X Тун заявил, что сенатские республиканцы не будут стоять в стороне, когда, по его словам, левое крыло Демократической партии попытается отменить сделанное республиканцами. Он добавил, что республиканцы будут работать с Трампом, чтобы остановить то, что сам Тун назвал проявлениями демократического экстремизма.

Тун также защитил результаты работы республиканцев в Сенате после выборов 2024 года. По его утверждению, партия предотвратила крупнейшее повышение налогов в истории США, усилила охрану границы, утверждала кандидатов в президентский кабинет самыми быстрыми за два десятилетия темпами и назначала консервативных судей.

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Приоритеты демократов

Демократы во главе с Чаком Шумером планируют в 2027 году сделать одним из приоритетов продление расширенных субсидий на медицинское страхование по Affordable Care Act. Срок действия этих субсидий завершился в начале года.

Они также намерены отменить значительные сокращения корпоративных налогов, а также сокращения расходов на Medicaid и Программу дополнительной продовольственной помощи SNAP. Эти изменения были приняты в рамках One Big Beautiful Bill Act, который республиканцы позднее переименовали в Working Families Tax Plan.

Шумер в ночь выборов заявил, что новое демократическое большинство сосредоточится на высокой стоимости жизни и расследовании того, что он назвал коррупцией в администрации Трампа. Он также назвал администрацию Трампа самой коррумпированной в истории США — это политическая оценка лидера демократов в Сенате.

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