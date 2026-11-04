企业家埃隆·马斯克在共和党于美国中期选举中失利后，在社交平台X上开了个玩笑。民主党赢得了对参议院和众议院的控制权，共和党还在长期被视为其大本营的州遭受失利，包括得克萨斯州和堪萨斯州。

据半岛电视台报道，马斯克写道，他的“用于干预选举的太空激光器”这次没有奏效。据该媒体报道，他花费了4.46亿美元支持共和党候选人，成为竞选活动中最大的个人捐赠者。

对得克萨斯州竞选活动的支持

马斯克的大部分捐款流向了支持共和党的政治委员会America PAC，以及超级政治行动委员会Senate Leadership Fund。后者于9月使用马斯克捐款中的1.58亿美元，支持得克萨斯州共和党参议员候选人肯·帕克斯顿。

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帕克斯顿输给了民主党人詹姆斯·塔拉里科。竞选期间，帕克斯顿提议通过快速建设数据中心，将得克萨斯州打造为美国人工智能产业中心；而塔拉里科则主张对其发展实施更严格的监管。

胜选演讲中的提及

选举后，马斯克还在X上写道，如今太空中的数据中心似乎更具吸引力。塔拉里科在胜选演讲中直接提到马斯克，称他的竞选团队面对包括“世界首富”在内的“歌利亚”，并取得了胜利。

马斯克还支持了得克萨斯州现任州长格雷格·阿博特的共和党竞选活动，向他捐赠了500万美元。民主党人吉娜·伊诺霍萨在选举中成为该州州长。

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