Предприниматель Илон Маск пошутил в социальной сети X после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, а республиканцы также понесли потери в штатах, которые долгое время считались их оплотами, в частности в Техасе и Канзасе.

Как сообщает Al Jazeera, Маск написал, что его «космические лазеры для вмешательства в выборы» на этот раз не сработали. По данным издания, он потратил 446 млн долларов на поддержку кандидатов-республиканцев, став крупнейшим индивидуальным донором кампаний.

Поддержка кампании в Техасе

Большая часть пожертвований Маска поступила в его политический комитет America PAC, который поддерживает республиканцев, а также в суперкомитет Senate Leadership Fund. Последний в сентябре использовал 158 млн долларов из пожертвований Маска для поддержки республиканского кандидата в Сенат от Техаса Кена Пакстона.

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Пакстон проиграл демократу Джеймсу Таларико. Во время кампании Пакстон предлагал превратить Техас в центр американской индустрии искусственного интеллекта благодаря быстрому строительству дата-центров, тогда как Таларико выступал за более строгое регулирование их развития.

Упоминание в речи победителя

После выборов Маск также написал в X, что дата-центры в космосе теперь кажутся более привлекательными. В своей победной речи Таларико прямо упомянул Маска, заявив, что его кампания противостояла «голиафам», среди которых был «самый богатый человек в мире», и победила.

Маск также поддержал республиканскую кампанию действующего губернатора Техаса Грега Эбботта, пожертвовав ему 5 млн долларов. На выборах губернатором штата стала демократка Джина Инохоса.

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