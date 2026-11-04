Przedsiębiorca Elon Musk zażartował w serwisie społecznościowym X po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających w USA. Demokraci zdobyli kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów, a Republikanie ponieśli również straty w stanach od dawna uznawanych za ich bastiony, w tym w Teksasie i Kansas.

Jak informuje Al Jazeera, Musk napisał, że jego „kosmiczne lasery do ingerowania w wybory” tym razem nie zadziałały. Według doniesień redakcji wydał on 446 mln dolarów na wsparcie kandydatów republikańskich, stając się największym indywidualnym darczyńcą kampanii.

Wsparcie kampanii w Teksasie

Większość darowizn Muska trafiła do jego komitetu politycznego America PAC, który wspiera Republikanów, a także do superkomitetu Senate Leadership Fund. Ten ostatni we wrześniu wykorzystał 158 mln dolarów z darowizn Muska na wsparcie republikańskiego kandydata do Senatu z Teksasu, Kena Paxtona.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Paxton przegrał z demokratą Jamesem Talarico. Podczas kampanii Paxton proponował przekształcenie Teksasu w centrum amerykańskiego przemysłu sztucznej inteligencji dzięki szybkiemu budowaniu centrów danych, podczas gdy Talarico opowiadał się za surowszym uregulowaniem ich rozwoju.

Wzmianka w przemówieniu zwycięzcy

Po wyborach Musk napisał również na X, że centra danych w kosmosie wydają się teraz bardziej atrakcyjne. W swoim przemówieniu po zwycięstwie Talarico bezpośrednio wspomniał Muska, oświadczając, że jego kampania stawiła czoła „Goliatom”, wśród których był „najbogatszy człowiek na świecie”, i zwyciężyła.

Musk wsparł również republikańską kampanię urzędującego gubernatora Teksasu Grega Abbotta, przekazując mu 5 mln dolarów. W wyborach gubernatorką stanu została demokratka Gina Hinojosa.

Czytaj nas na