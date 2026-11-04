在英国，Palestine Action组织的联合创始人胡达·阿尔-阿莫里已向最高法院提出最终上诉，要求撤销将该组织列为恐怖组织的禁令。2025年7月，在活动人士闯入一处英国空军基地后，政府取缔了Palestine Action。

据The National报道，阿尔-阿莫里的辩护团队坚持认为，该禁令未能在参与相关运动人士的权利与社会利益之间实现公平平衡。律师还指出，内政部有其他方式限制该组织的活动。提交给法院的文件称，Palestine Action在五年间开展的直接行动中，符合恐怖主义定义的不足1%。

案件各方立场

此前，高等法院裁定该禁令违法，但上诉法院推翻了这一裁决，理由包括该组织的封闭性质以及在个别情况下使用暴力。犹太社区组织Community Security Trust和Jewish Leadership Council加入了此案的审理。

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它们表示，在其看来，Palestine Action的活动已从活动人士认为与以色列有关联的公司，扩展至犹太企业以及犹太社区居住地区的场所。据该媒体报道，在此前的法庭程序中，闯入空军基地造成的损失估计为170万英镑，最终金额可能达到1500万英镑。此前也有人担忧该组织可能获得伊朗资助，Palestine Action对此予以否认。

新团体称破坏设备

与此同时，一个新的亲巴勒斯坦团体People Against Genocide称，其进入了位于赫特福德郡特灵的国防公司Ultra Intelligence & Communications的场地并破坏了设备。发布在Instagram上的视频显示，活动人士用大锤砸毁卫星天线和其他设备。该团体称，这家公司向以色列国防企业Elbit Systems供应通信设备，并直接向以色列军方供应卫星。

在听证期间，伦敦最高法院大楼外举行了一场支持Palestine Action的活动，期间有人被拘留。上周末，警方还在美国大使馆外的一场抗议活动中拘留了325人。The National写道，在根据反恐法律因展示对该组织的支持而进行的大规模拘留行动中，已有超过4000人被拘留。

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