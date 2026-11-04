В Великобритании соосновательница группы Palestine Action Худа Аль-Аммори подала в Верховный суд окончательную апелляцию с требованием отменить запрет организации как террористической. Правительство запретило Palestine Action в июле 2025 года после того, как активисты проникли на британскую авиабазу.

Как сообщает The National, защита Аль-Аммори настаивает, что запрет не обеспечил справедливого баланса между правами участников кампаний и интересами общества. Адвокаты также указывают, что у Министерства внутренних дел были другие способы ограничить деятельность группы. В представленных суду документах утверждается, что менее 1% акций прямого действия Palestine Action за пять лет соответствовали определению терроризма.

Позиции сторон по делу

Ранее Высокий суд признал запрет незаконным, однако Апелляционный суд отменил это решение, сославшись, в частности, на закрытый характер группы и применение насилия в отдельных случаях. К рассмотрению дела присоединились еврейские общественные организации Community Security Trust и Jewish Leadership Council.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Они заявили, что деятельность Palestine Action, по их мнению, распространилась с компаний, которые активисты считали связанными с Израилем, на еврейские предприятия и объекты в районах проживания еврейской общины. По данным издания, в ходе предыдущих судебных процессов ущерб от проникновения на авиабазу оценили в 1,7 млн фунтов стерлингов, а окончательная сумма может достигнуть 15 млн фунтов. Ранее также высказывались опасения относительно возможного финансирования группы Ираном, которые Palestine Action отрицала.

Новая группа заявила о повреждении оборудования

Тем временем новая пропалестинская группа People Against Genocide заявила, что проникла на территорию оборонной компании Ultra Intelligence & Communications в Тринге, графство Хартфордшир, и повредила оборудование. На опубликованном в Instagram видео видно, как активисты разбивают спутниковые антенны и другое оборудование кувалдами. Группа утверждает, что компания поставляет коммуникационное оборудование израильской оборонной фирме Elbit Systems и напрямую поставляет спутники израильским военным.

Возле здания Верховного суда в Лондоне во время слушаний прошла акция в поддержку Palestine Action, на которой были задержания. В минувшие выходные полиция также задержала 325 человек на протесте у посольства США. The National пишет, что в рамках кампании массовых задержаний за демонстрацию поддержки группы по законам о терроризме были задержаны более 4 тысяч человек.

Читай нас в