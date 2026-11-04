Palestine Action оскаржує заборону у Верховному суді Британії — The National

У Великій Британії співзасновниця групи Palestine Action Худа Аль-Амморі звернулася до Верховного суду з остаточною апеляцією щодо скасування заборони організації як терористичної. Уряд заборонив Palestine Action у липні 2025 року після проникнення активістів на британську авіабазу.

Як повідомляє The National, захист Аль-Амморі наполягає, що заборона не забезпечила справедливого балансу між правами учасників кампаній та інтересами суспільства. Адвокати також вказують, що Міністерство внутрішніх справ мало інші способи обмежити діяльність групи. У поданих до суду документах стверджується, що менш ніж 1% акцій прямої дії Palestine Action за п’ять років відповідали визначенню тероризму.

Позиції сторін у справі

Раніше Високий суд визнав заборону незаконною, однак Апеляційний суд скасував це рішення, пославшись, зокрема, на закритий характер групи та застосування насильства в окремих випадках. До розгляду справи долучилися єврейські громадські організації Community Security Trust і Jewish Leadership Council.

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Вони заявили, що активність Palestine Action, на їхню думку, поширилася з компаній, які активісти вважали пов’язаними з Ізраїлем, на єврейські підприємства та об’єкти в районах проживання єврейської громади. За даними видання, під час попередніх судових процесів збитки від проникнення на авіабазу оцінили у 1,7 млн фунтів стерлінгів, а остаточна сума може сягнути 15 млн фунтів. Раніше також лунали побоювання щодо можливого фінансування групи Іраном, які Palestine Action заперечувала.

Нова група заявила про пошкодження обладнання

Тим часом нова пропалестинська група People Against Genocide заявила, що проникла на територію оборонної компанії Ultra Intelligence & Communications у Трингу, графство Гартфордшир, та пошкодила обладнання. На оприлюдненому в Instagram відео видно, як активісти розбивають супутникові антени та інше устаткування кувалдами. Група стверджує, що компанія постачає комунікаційне обладнання ізраїльській оборонній фірмі Elbit Systems і безпосередньо постачає супутники ізраїльським військовим.

Біля будівлі Верховного суду в Лондоні під час слухань відбулася акція на підтримку Palestine Action, на якій були затримання. Минулого вікенду поліція також затримала 325 осіб на протесті біля посольства США. The National пише, що в межах кампанії масових затримань за демонстрацію підтримки групи за законами про тероризм затримали понад 4 тисячі людей.

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