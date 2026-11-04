W Wielkiej Brytanii Huda Ammori, współzałożycielka grupy Palestine Action, złożyła do Sądu Najwyższego ostateczną apelację w sprawie uchylenia zakazu działalności organizacji jako grupy terrorystycznej. Rząd zakazał działalności Palestine Action w lipcu 2025 roku po tym, jak aktywiści wtargnęli do brytyjskiej bazy lotniczej.

Jak informuje The National, obrona Ammori podkreśla, że zakaz nie zapewnił sprawiedliwej równowagi między prawami uczestników kampanii a interesem społecznym. Prawnicy wskazują również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało inne sposoby ograniczenia działalności grupy. W dokumentach złożonych w sądzie stwierdzono, że mniej niż 1% bezpośrednich akcji Palestine Action w ciągu pięciu lat spełniało definicję terroryzmu.

Stanowiska stron w sprawie

Wcześniej Wysoki Trybunał uznał zakaz za niezgodny z prawem, jednak Sąd Apelacyjny uchylił to orzeczenie, powołując się między innymi na zamknięty charakter grupy i stosowanie przemocy w niektórych przypadkach. Do sprawy przystąpiły żydowskie organizacje społeczne Community Security Trust i Jewish Leadership Council.

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Oświadczyły one, że działalność Palestine Action, ich zdaniem, rozszerzyła się z firm, które aktywiści uznawali za powiązane z Izraelem, na żydowskie przedsiębiorstwa i obiekty na obszarach zamieszkałych przez społeczność żydowską. Według publikacji podczas wcześniejszych postępowań sądowych szkody spowodowane wtargnięciem do bazy lotniczej oszacowano na 1,7 mln funtów, a ostateczna kwota może sięgnąć 15 mln funtów. Wcześniej pojawiały się również obawy dotyczące możliwego finansowania grupy przez Iran, czemu Palestine Action zaprzeczała.

Nowa grupa oświadczyła, że uszkodziła sprzęt

Tymczasem nowa propalestyńska grupa People Against Genocide oświadczyła, że wtargnęła na teren firmy zbrojeniowej Ultra Intelligence & Communications w Tring w hrabstwie Hertfordshire i uszkodziła sprzęt. Na opublikowanym na Instagramie nagraniu widać, jak aktywiści rozbijają młotami satelitarne anteny i inne urządzenia. Grupa twierdzi, że firma dostarcza sprzęt komunikacyjny izraelskiej firmie obronnej Elbit Systems oraz bezpośrednio dostarcza satelity izraelskiemu wojsku.

Przed budynkiem Sądu Najwyższego w Londynie podczas rozprawy odbyła się akcja poparcia dla Palestine Action, podczas której doszło do zatrzymań. W miniony weekend policja zatrzymała również 325 osób podczas protestu przed ambasadą USA. The National pisze, że w ramach kampanii masowych zatrzymań za demonstrowanie poparcia dla grupy na podstawie przepisów antyterrorystycznych zatrzymano ponad 4 tysiące osób.

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