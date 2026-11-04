欧洲万圣节糖果中发现针和钉子——BBC News

在德国、奥地利和匈牙利，儿童在万圣节收到的糖果中发现了针、钉子、螺丝钉和其他尖锐金属物品。警方敦促家长检查儿童在庆祝活动期间获得的糖果，BBC News报道。

德国和匈牙利的事件

德国多个联邦州报告了此类事件——从东南部的巴伐利亚州到北部的下萨克森州。在汉堡以西的布雷默弗尔德，一名9岁女孩食用巧克力棒时弄伤了舌头。棒内发现了一枚长5厘米的别针。

巴伐利亚州警方报告称，糖果中发现针、螺丝钉或钉子的事件多达25起。执法人员指出，过去两年也记录过类似事件，但今年的初步数据表明此类事件数量显著增加。在中弗兰肯地区，警方还警告存在模仿此类行为的风险：一名母亲报告在巧克力棒中发现针后，这名儿童随后承认是自己将针插入其中的。

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在匈牙利，儿童在布达佩斯以东的杰姆勒市及其周边地区收到的糖果中发现钉子、螺丝钉和铁丝碎片后，当局启动了刑事调查。一名女孩收到了一块太妃糖，其巧克力包装内有一枚钉子，但她及时发现并没有吞下这块糖。

奥地利的调查

奥地利报告了数起事件，四个联邦州的调查仍在进行中。在林茨以东、靠近阿姆施泰滕的地区，一名10岁女孩咬一小块巧克力棒时口腔轻微受伤。内政部长格哈德·卡纳称，这类事件是懦弱、恶意的，在个别情况下还会危及生命。

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