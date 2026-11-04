W Niemczech, Austrii i na Węgrzech w słodyczach, które dzieci otrzymały na Halloween, znaleziono igły, gwoździe, śruby i inne ostre metalowe przedmioty. Policja zaapelowała do rodziców o sprawdzanie słodyczy otrzymanych przez dzieci podczas obchodów, informuje BBC News.

Przypadki w Niemczech i na Węgrzech

W Niemczech o takich przypadkach informowano w kilku krajach związkowych — od Bawarii na południowym wschodzie po Dolną Saksonię na północy. W Bremervörde, na zachód od Hamburga, dziewięcioletnia dziewczynka zraniła język podczas jedzenia batonika czekoladowego. W środku znaleziono szpilkę o długości 5 centymetrów.

W Bawarii policja poinformowała o nawet 25 przypadkach znalezienia w słodyczach igieł, śrub lub gwoździ. Funkcjonariusze zaznaczyli, że podobne incydenty odnotowywano również w poprzednich dwóch latach, jednak tegoroczne wstępne dane wskazują na znaczny wzrost ich liczby. W Środkowej Frankonii policja ostrzegła także przed ryzykiem naśladowania takich działań: po zgłoszeniu matki dotyczącym igły w batoniku czekoladowym dziecko później przyznało, że samo umieściło ją w środku.

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Na Węgrzech wszczęto śledztwo karne po tym, jak w słodyczach rozdawanych dzieciom w mieście Gyömrő i jego okolicach na wschód od Budapesztu znaleziono gwoździe, śruby i kawałki drutu. Jedna dziewczynka otrzymała toffi z gwoździem wewnątrz czekoladowego opakowania, lecz zauważyła to na czas i nie połknęła słodyczy.

Śledztwo w Austrii

W Austrii zgłoszono kilka przypadków, a śledztwa trwają w czterech krajach związkowych. W pobliżu Amstetten, na wschód od Linzu, 10-letnia dziewczynka doznała niewielkiego urazu jamy ustnej, gdy ugryzła mały batonik czekoladowy. Minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner nazwał takie incydenty tchórzliwymi, złośliwymi, a w niektórych przypadkach zagrażającymi życiu.

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