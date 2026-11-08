Francja opracowuje hipersoniczną rakietę jądrową ASN4G przeznaczoną dla myśliwców Rafale

Francja rozpoczęła nowy etap modernizacji swoich sił lotniczych wyposażonych w broń jądrową. Podstawą zmodernizowanego systemu będą myśliwce Rafale F5 oraz przyszłościowy pocisk skrzydłowy ASN4G, który ma zastąpić obecny model ASMPA-R.

Nad pociskiem pracuje firma MBDA na zlecenie francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia (DGA). Jego wprowadzenie do uzbrojenia przewiduje się około 2035 roku.

Nośnikami ASN4G mają być myśliwce Rafale Sił Powietrzno-Kosmicznych, a także pokładowe samoloty Rafale M francuskiej marynarki wojennej.

Zmodernizowany Rafale F5 otrzyma nową stację radarową RBE2-XG, ulepszony system walki radioelektronicznej SPECTRA F5 oraz zaktualizowane systemy wymiany danych. Samolot będzie również mógł współpracować z przyszłościowym, trudnym do wykrycia bojowym dronem, który pomoże w pokonywaniu współczesnych systemów obrony przeciwlotniczej. Zakończenie certyfikacji myśliwca planowane jest na około rok 2033.

Główną cechą charakterystyczną ASN4G będzie zdolność do osiągania prędkości hipersonicznej przekraczającej 5 Machów oraz manewrowania podczas lotu. Ma to znacznie utrudnić przechwycenie pocisku przez współczesne systemy obrony przeciwlotniczej. Jednocześnie dokładny zasięg, masa oraz moc głowicy jądrowej pozostają utajnione.

Francuskie Siły Powietrzno-Kosmiczne liczą na otrzymanie w 2027 roku zaledwie dwóch nowych myśliwców Rafale, jednocześnie wycofując z eksploatacji kolejne egzemplarze Mirage 2000-5. Obecna flota samolotów bojowych jest już wykorzystywana o ponad 15% powyżej planowanego poziomu.

Francja będzie opracowywać myśliwiec nowej generacji Avion de Combat du Futur (ACF) w ramach programu krajowego po zakończeniu wspólnego z Niemcami i Hiszpanią projektu Future Combat Air System (FCAS). Nowy samolot ma wykonywać standardowe zadania bojowe od 2040 roku – oświadczył szef sztabu francuskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Jérôme Bellanger podczas przesłuchania przed komisją obrony Zgromadzenia Narodowego w Paryżu.

Francuskie Siły Powietrzno-Kosmiczne w ramach ćwiczeń BASEX rozmieściły trzy myśliwce Rafale na lotnisku Po-Pyreneje oraz dwa samoloty transportowe CN235 na lotnisku Dinar.

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