В Германии, Австрии и Венгрии в сладостях, которые дети получили на Хэллоуин, обнаружили иглы, гвозди, шурупы и другие острые металлические предметы. Полиция призвала родителей проверять угощения, полученные детьми во время празднования, сообщает BBC News.

Случаи в Германии и Венгрии

В Германии о таких случаях сообщали в нескольких землях — от Баварии на юго-востоке до Нижней Саксонии на севере. В Бремерфёрде, к западу от Гамбурга, девятилетняя девочка повредила язык, когда ела шоколадный батончик. Внутри него обнаружили булавку длиной 5 сантиметров.

В Баварии полиция сообщила о до 25 случаях обнаружения в сладостях игл, шурупов или гвоздей. Правоохранители отметили, что подобные инциденты фиксировались и в предыдущие два года, однако предварительные данные этого года указывают на существенный рост их количества. В Средней Франконии полиция также предупредила о риске подражания таким действиям: после заявления матери об игле в шоколадном батончике ребенок позже признался, что сам вставил ее внутрь.

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В Венгрии начали уголовное расследование после того, как в сладостях, розданных детям в городе Дьёмрё и его окрестностях к востоку от Будапешта, нашли гвозди, шурупы и куски проволоки. Одна девочка получила ириску с гвоздем внутри шоколадной обертки, однако вовремя это заметила и не проглотила сладость.

Расследование в Австрии

В Австрии сообщили о нескольких случаях, расследования продолжаются в четырех федеральных землях. Недалеко от Амштеттена, к востоку от Линца, 10-летняя девочка получила незначительную травму рта, когда укусила маленький шоколадный батончик. Министр внутренних дел Герхард Карнер назвал такие инциденты трусливыми, злонамеренными и в отдельных случаях опасными для жизни.

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