Na Florydzie Demokraci, według wstępnych wyników, wygrali w trzech z czterech okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów USA, których granice Republikanie zmienili w tym roku. W czwartym okręgu kandydat Partii Demokratycznej również miał niewielką przewagę, podaje The Guardian.

Wyniki w czterech okręgach

Przewiduje się, że Demokraci Kathy Castor, Pia Dandia i Jared Moskowitz zdobędą mandaty odpowiednio w 14., 22. i 25. okręgu. W 9. okręgu prowadził Demokrata Darren Soto.

Gubernator Florydy Ron DeSantis i republikańska większość w legislaturze stanowej wcześniej zmienili mapę okręgów wyborczych, tworząc cztery nowe okręgi — 9., 14., 22. i 25. Ich granice były korzystniejsze dla Partii Republikańskiej. Gdyby te granice obowiązywały w wyborach prezydenckich w 2024 roku, Donald Trump wygrałby w trzech okręgach przewagą ponad 10 punktów procentowych, a w czwartym — około dziewięciu punktów.

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Część ogólnokrajowej kampanii

Zmiana granic okręgów na Florydzie była częścią szerszej kampanii Donalda Trumpa i jego sojuszników na rzecz zmiany granic wyborczych w kilku stanach. Republikanie zmieniali również konfigurację okręgów w Teksasie, Alabamie, Missouri, Tennessee i Karolinie Północnej.

Profesor prawa wyborczego Uniwersytetu Harvarda Nicholas Stephanopoulos przestrzegł przed wnioskiem, że taka zmiana granic nie daje Republikanom przewagi. Według jego oceny, w neutralnym środowisku wyborczym nowe mapy mogłyby zapewnić Partii Republikańskiej czysty zysk około dziewięciu mandatów, a nawet przy obecnych wynikach będą dla niej korzystniejsze niż poprzednie granice okręgów.

Jednocześnie Demokraci osiągnęli na Florydzie dobre wyniki także w innych wyścigach. Urzędująca senator Ashley Moody niewielką przewagą pokonała Demokratkę Angie Nixon, a Republikanin Byron Donalds wygrał wybory gubernatorskie nieznaczną różnicą.

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