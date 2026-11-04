Во Флориде демократы, согласно предварительным результатам, победили в трёх из четырёх избирательных округов в Палату представителей США, границы которых республиканцы изменили в этом году. В четвёртом округе кандидат от Демократической партии также имел небольшое преимущество, сообщает The Guardian.

Результаты в четырёх округах

Прогнозируется, что демократы Кэти Кастор, Пиа Дандия и Джаред Московиц получат мандаты соответственно в 14-м, 22-м и 25-м округах. В 9-м округе лидировал демократ Даррен Сото.

Губернатор Флориды Рон Десантис и республиканское большинство в законодательном собрании штата ранее перекроили карту избирательных округов, создав четыре новых округа — 9-й, 14-й, 22-й и 25-й. Их границы были более выгодны для Республиканской партии. Если бы эти границы действовали на президентских выборах 2024 года, Дональд Трамп победил бы в трёх округах с преимуществом более 10 процентных пунктов, а в четвёртом — примерно на девять пунктов.

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Часть общенациональной кампании

Перераспределение округов во Флориде было частью более широкой кампании Дональда Трампа и его союзников по изменению избирательных границ в нескольких штатах. Республиканцы также пересматривали конфигурацию округов в Техасе, Алабаме, Миссури, Теннесси и Северной Каролине.

Профессор избирательного права Гарвардского университета Николас Стефанопулос предостерёг от вывода, что такое перераспределение не даёт республиканцам преимущества. По его оценке, в условиях нейтральной избирательной среды новые карты могли бы обеспечить Республиканской партии чистый прирост примерно девяти мест, а даже при нынешних результатах они будут работать для неё лучше, чем прежние границы округов.

В то же время демократы показали во Флориде сильные результаты и в других гонках. Действующая сенатор Эшли Муди с небольшим преимуществом победила демократку Энджи Никсон, а республиканец Байрон Дональдс с незначительным отрывом выиграл выборы губернатора.

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