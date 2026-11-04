民主党在佛州三个重划选区获胜——《卫报》

根据初步结果，佛罗里达州民主党人在今年被共和党人调整边界的四个美国众议院选区中赢得了三个。在第四个选区，民主党候选人也以微弱优势领先，《卫报》报道。

四个选区的结果

预计民主党人凯茜·卡斯特、皮娅·丹迪亚和贾里德·莫斯科维茨将分别赢得第14、第22和第25选区的席位。在第9选区，民主党人达伦·索托处于领先。

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和州议会中的共和党多数派此前重新划定选区地图，设立了四个新选区——第9、第14、第22和第25选区。这些选区的边界更有利于共和党。如果这些边界在2024年总统选举时生效，唐纳德·特朗普将在其中三个选区以超过10个百分点的优势获胜，在第四个选区则以约九个百分点获胜。

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全国性行动的一部分

佛罗里达州的选区重划是唐纳德·特朗普及其盟友在多个州改变选举边界的更广泛行动的一部分。共和党人还调整了得克萨斯州、阿拉巴马州、密苏里州、田纳西州和北卡罗来纳州的选区配置。

哈佛大学选举法教授尼古拉斯·斯特凡诺普洛斯警告，不应得出这种重新划区不会给予共和党优势的结论。他评估称，在中性的选举环境下，新地图本可为共和党带来约九个席位的净增长；即使在当前结果下，新地图对共和党的作用也会优于此前的选区边界。

与此同时，民主党人在佛罗里达州的其他选举中也取得了强劲结果。现任参议员阿什莉·穆迪以微弱优势击败民主党人安吉·尼克松，而共和党人拜伦·唐纳兹则以微弱差距赢得州长选举。

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