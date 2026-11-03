В Германии 21 миллион пенсионеров, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, могут получить повышение выплат на 4,1% с 1 июля 2027 года. Такой прогноз федеральное правительство заложило в проект отчета о пенсионном страховании за 2026 год, сообщает Der Spiegel.

Предварительный расчет

Эта цифра является предварительной: данные для корректировки пенсий летом 2027 года должны быть доступны в марте 2027 года. Первая оценка, сделанная осенью 2025 года, предусматривала рост на 3,7%. В то же время летом прогнозировали повышение на 4,4%.

При повышении на 4,1% ежемесячная пенсия в размере 1 тысячи евро увеличится на 41 евро. В июле 2026 года пенсионные выплаты в Германии уже выросли на 4,24%.

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Взносы в 2027 году

Ключевым фактором для расчета индексации пенсий является прогноз динамики заработных плат. На размер повышения также влияет установление нижней границы уровня пенсионного обеспечения, которую коалиция утвердила во время первой пенсионной реформы в конце 2025 года.

До 2031 года уровень пенсий не должен опускаться ниже 48% относительно доходов. Ставка взноса в систему обязательного пенсионного страхования в 2027 году, согласно прогнозу, останется на уровне 18,6% валового дохода. В 2028 году ее прогнозируют на уровне 19,7%, а в 2040 году — 21%.

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