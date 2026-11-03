Hiszpania ograniczy ruch pociągów Madryt–Sewilla — Channel NewsAsia

Hiszpania ograniczy ruch pociągów na linii między Madrytem a Sewillą po ubiegłotygodniowej katastrofie. Ograniczenia będą obowiązywać, dopóki Hiszpańska Agencja Bezpieczeństwa Kolejowego nie sprawdzi systemu bezpieczeństwa na tym odcinku, a rząd nie zakończy opóźnionego wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.

Minister transportu Óscar Puente poinformował o tym 3 listopada, jak podaje Channel NewsAsia. Zderzenie w pobliżu miasta Urda w środkowej Hiszpanii pochłonęło życie 69 osób. Kolejna katastrofa w styczniu na tej samej linii, z udziałem tych samych firm, doprowadziła do śmierci 46 osób.

Awaria sygnalizacji przed zderzeniem

Według Puente, w ubiegłą środę kilka pociągów zatrzymało się automatycznie z powodu awarii systemu sygnalizacji, po czym kontrolę ruchu przejęli centralni dyspozytorzy w Madrycie. Pociągowi państwowego przewoźnika Renfe zezwolono na dalszą jazdę, choć przed nim stał pociąg operatora Iryo. Śledczy oszacowali prędkość zderzenia na 160–200 km/h.

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Nowe środki bezpieczeństwa

Minister przedstawił dodatkowe środki: ograniczenie prędkości do 40 km/h w razie awarii sygnalizacji, gdy maszynista musi samodzielnie wykrywać przeszkody, a także zwiększenie zatrudnienia i poprawę warunków w centrach kontroli ruchu. Rząd planuje również przyspieszyć wdrażanie ustandaryzowanego ERTMS w całej sieci kolejowej. Według rządowych kontraktów jego wdrożenie na linii, na której doszło do katastrof, jest opóźnione względem harmonogramu.

Ponadto kolej ma wprowadzić agenta AI do wykrywania anomalii i monitorowania rozmów między maszynistami a dyspozytorami, aby zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego. Puente oświadczył, że Hiszpania stworzy również cyfrowy model sieci kolejowej w czasie rzeczywistym.

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