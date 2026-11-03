西班牙将减少马德里—塞维利亚列车班次——Channel NewsAsia

西班牙将在上周事故后减少马德里与塞维利亚之间线路的列车运行。相关限制将持续实施，直至西班牙铁路安全局检查该路段的安全系统，且政府完成被推迟的欧洲铁路交通管理系统（ERTMS）部署。

交通部长奥斯卡·普恩特于11月3日宣布了这一消息，Channel NewsAsia报道。西班牙中部乌尔达镇附近的碰撞事故造成69人死亡。今年1月，同一线路上涉及同样公司的另一起事故导致46人死亡。

碰撞前信号系统故障

普恩特表示，上周三，由于信号系统故障，多列火车自动停车，随后马德里的中央调度员接管了交通管制。国营运营商Renfe的一列火车获准继续行驶，尽管运营商Iryo的一列火车停在前方。调查人员估计，碰撞时的速度为每小时160至200公里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新的安全措施

部长提出了额外措施：在信号系统失效时将速度限制在每小时40公里，此时司机必须自行发现障碍物；同时增加人员配备并改善交通控制中心的条件。政府还计划加快在整个铁路网络部署标准化ERTMS。根据政府合同，该系统在发生事故线路上的实施进度落后于计划。

此外，铁路部门将引入一名AI代理，用于检测异常情况并监控司机与调度员之间的对话，以降低人为失误风险。普恩特表示，西班牙还将建立铁路网络的实时数字模型。

关注我们在