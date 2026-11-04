DDHQ预测黛布·哈兰德将在新墨西哥州获胜——The Hill

美国Decision Desk HQ（DDHQ）预测，民主党人黛布·哈兰德将在新墨西哥州州长选举中击败共和党人格雷格·赫尔。正如《国会山报》报道，截至美国东部时间22时33分，在37%的选票完成计票时，哈兰德领先对手近12个百分点。

历史意义

如果就职，哈兰德将成为首位领导美国一个州的原住民女性。她属于拉古纳普韦布洛族，2018年，她是首批当选美国国会议员的两名原住民代表之一。

哈兰德将接替因任期限制而无法参选的州长米歇尔·卢汉·格里沙姆。这样一来，新墨西哥州州长职位将继续由民主党掌握。

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经验与竞选进程

在2021年进入乔·拜登政府工作之前，哈兰德曾在众议院代表新墨西哥州第一国会选区。担任美国内政部长期间，她负责联邦公共土地和自然保护倡议，以及调查原住民寄宿学校中的虐待行为。

赫尔曾三次担任里奥兰乔市市长，该市是该州人口第三多的城市。他的竞选围绕公共安全、经济机会和教育改革展开。这场竞选的核心议题之一是生活负担能力：哈兰德提议提高最低工资、扩大面向工薪家庭的税收抵免并增加住房建设；她还主张扩大医疗服务可及性、保护Medicaid，并加强该州的全民儿童保育计划。

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