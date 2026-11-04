DDHQ прогнозує перемогу Деб Гааланд у Нью-Мексико — The Hill

У США Decision Desk HQ (DDHQ) прогнозує перемогу демократки Деб Гааланд над республіканцем Греггом Галлом на виборах губернатора штату Нью-Мексико. Як повідомляє The Hill, станом на 22:33 за східним часом США, коли було підраховано 37% голосів, Гааланд випереджала суперника майже на 12 відсоткових пунктів.

Історичне значення

У разі вступу на посаду Гааланд стане першою жінкою — представницею корінних народів США, яка очолить американський штат. Вона належить до пуебло Лагуна та у 2018 році була однією з перших двох представників корінних народів, обраних до Конгресу США.

Гааланд замінить губернаторку Мішель Лухан Грішем, яка не могла балотуватися через обмеження кількості термінів. Таким чином посада губернатора Нью-Мексико залишиться за Демократичною партією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досвід і перебіг кампанії

До роботи в адміністрації Джо Байдена у 2021 році Гааланд представляла 1-й виборчий округ Нью-Мексико в Палаті представників. На посаді міністерки внутрішніх справ США вона відповідала за федеральні громадські землі та природоохоронні ініціативи, а також за розслідування зловживань у школах-інтернатах для корінних народів.

Галл тричі обіймав посаду мера Ріо-Ранчо — третього за чисельністю населення міста штату. Він будував кампанію на питаннях громадської безпеки, економічних можливостей і реформи освіти. Однією з центральних тем перегонів стала доступність життя: Гааланд пропонувала підвищити мінімальну зарплату, розширити податкові пільги для працюючих родин і збільшити будівництво житла, а також виступала за розширення доступу до медичної допомоги, захист Medicaid та зміцнення програми універсального догляду за дітьми в штаті.

Читай нас у