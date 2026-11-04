Бесерра, за прогнозом, перемагає на виборах губернатора Каліфорнії — The Hill

У штаті Каліфорнія, США, демократ Ксав'єр Бесерра, за прогнозом Decision Desk HQ, має перемогти на виборах губернатора та змінити на посаді Ґевіна Ньюсома. Про це повідомляє The Hill.

Суперник від республіканців

Бесерра, який раніше обіймав посаду генерального прокурора штату, за прогнозом, випереджає кандидата від Республіканської партії — колишнього ведучого Fox News Стіва Гілтона. Улітку Бесерра посів перше місце на безпартійних праймеріз, до другого туру яких проходять два найкращі кандидати, і відтоді лідирував в усіх опитуваннях.

Гілтон будував кампанію на обіцянці змінити політичний курс Каліфорнії під керівництвом демократів. Він критикував роботу Бесерри на посаді міністра охорони здоров'я і соціальних служб в адміністрації Джо Байдена. Бесерра, зі свого боку, намагався пов'язати суперника з президентом Дональдом Трампом.

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Перебіг кампанії

Колишній конгресмен Ерік Суолвелл на початку року вважався фаворитом перегонів, однак залишив виборчу кампанію та склав мандат члена Конгресу на тлі звинувачень у сексуальних проступках. Його вихід із перегонів допоміг посилити позиції Бесерри та демократичного мільярдера Тома Стайєра.

Стайєр витратив на свою кампанію понад 200 млн доларів, але після третього місця на праймеріз припинив участь у перегонах і підтримав Бесерру. The Hill зазначає, що досвід Бесерри у виборах на рівні штату, робота в адміністрації Байдена та його привабливість для виборців латиноамериканського походження сприяли кампанії. За прогнозованого результату він стане першим за понад століття губернатором Каліфорнії латиноамериканського походження.

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