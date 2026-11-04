DDHQ прогнозирует победу Деб Хааланд в Нью-Мексико — The Hill

В США Decision Desk HQ (DDHQ) прогнозирует победу демократки Деб Хааланд над республиканцем Греггом Халлом на выборах губернатора штата Нью-Мексико. Как сообщает The Hill, по состоянию на 22:33 по восточному времени США, когда было подсчитано 37% голосов, Хааланд опережала соперника почти на 12 процентных пунктов.

Историческое значение

В случае вступления в должность Хааланд станет первой женщиной — представительницей коренных народов США, которая возглавит американский штат. Она принадлежит к пуэбло Лагуна и в 2018 году была одной из первых двух представительниц коренных народов, избранных в Конгресс США.

Хааланд заменит губернатора Мишель Лухан Гришэм, которая не могла баллотироваться из-за ограничений по числу сроков. Таким образом, должность губернатора Нью-Мексико останется за Демократической партией.

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Опыт и ход кампании

До работы в администрации Джо Байдена в 2021 году Хааланд представляла 1-й избирательный округ Нью-Мексико в Палате представителей. На посту министра внутренних дел США она отвечала за федеральные общественные земли и природоохранные инициативы, а также за расследования злоупотреблений в школах-интернатах для коренных народов.

Халл трижды занимал должность мэра Рио-Ранчо — третьего по численности населения города штата. Он строил кампанию на вопросах общественной безопасности, экономических возможностей и реформы образования. Одной из центральных тем гонки стала доступность жизни: Хааланд предлагала повысить минимальную зарплату, расширить налоговые льготы для работающих семей и увеличить строительство жилья, а также выступала за расширение доступа к медицинской помощи, защиту Medicaid и укрепление программы всеобщего ухода за детьми в штате.

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