DDHQ prognozuje zwycięstwo Deb Haaland w Nowym Meksyku — The Hill

W USA Decision Desk HQ (DDHQ) prognozuje zwycięstwo demokratki Deb Haaland nad republikaninem Greggiem Hullem w wyborach gubernatora stanu Nowy Meksyk. Jak informuje The Hill, o godzinie 22:33 czasu wschodniego w USA, gdy policzono 37% głosów, Haaland wyprzedzała rywala o niemal 12 punktów procentowych.

Znaczenie historyczne

Jeśli obejmie urząd, Haaland stanie się pierwszą kobietą pochodzenia rdzennego, która stanie na czele amerykańskiego stanu. Należy do pueblo Laguna, a w 2018 roku była jedną z pierwszych dwóch osób pochodzenia rdzennego wybranych do Kongresu USA.

Haaland zastąpi gubernatorkę Michelle Lujan Grisham, która nie mogła kandydować z powodu ograniczeń liczby kadencji. Tym samym stanowisko gubernatora Nowego Meksyku pozostanie w rękach Partii Demokratycznej.

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Doświadczenie i przebieg kampanii

Przed rozpoczęciem pracy w administracji Joe Bidena w 2021 roku Haaland reprezentowała 1. okręg wyborczy Nowego Meksyku w Izbie Reprezentantów. Jako sekretarz spraw wewnętrznych USA odpowiadała za federalne ziemie publiczne i inicjatywy ochrony środowiska, a także za dochodzenia w sprawie nadużyć w szkołach z internatem dla rdzennych mieszkańców.

Hull trzykrotnie sprawował urząd burmistrza Rio Rancho, trzeciego pod względem liczby ludności miasta stanu. Swoją kampanię opierał na kwestiach bezpieczeństwa publicznego, możliwości gospodarczych i reformy edukacji. Jednym z głównych tematów wyścigu była przystępność kosztów życia: Haaland proponowała podniesienie płacy minimalnej, rozszerzenie ulg podatkowych dla pracujących rodzin i zwiększenie budownictwa mieszkaniowego, a także opowiadała się za rozszerzeniem dostępu do opieki zdrowotnej, ochroną Medicaid i wzmocnieniem stanowego programu powszechnej opieki nad dziećmi.

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