Czechy nie realizują 70% celów rozwoju zdolności wojskowych określonych przez NATO, a w najbardziej kosztownych obszarach są opóźnione o pięć do dziesięciu lat. Wynika to z nowej strategii rozwoju Sił Zbrojnych kraju, zatwierdzonej przez czeski rząd, informuje RMF24.

W dokumencie wskazano, że te braki ograniczają zdolność czeskiej armii do wykonywania zadań związanych z kolektywną obroną Sojuszu. Autorzy strategii oceniają również, że rośnie prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na państwa NATO i Unii Europejskiej.

Powiększenie armii i obrona powietrzna

Plan zakłada zwiększenie liczebności czeskich Sił Zbrojnych z około 26 tys. do 32 tys. żołnierzy do 2030 roku. Wśród priorytetów wymieniono rozwój obrony powietrznej i systemów przeciwdziałania dronom, szybsze wdrażanie nowych technologii oraz wzmocnienie zdolności do obrony własnego terytorium.

Jednocześnie strategia przyznaje, że w najbliższych latach sytuacja będzie poprawiać się powoli, mimo pogarszającego się środowiska bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Czech Petr Pavel skrytykował zapisy dokumentu, stwierdzając, że nie pozwalają one osiągnąć nawet podstawowych celów, nawet w stosunkowo długiej perspektywie.

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Wydatki i zakupy obronne

Czechy w ostatnich latach wydawały na obronność mniej niż 2% PKB. Obecny rząd nie planuje zwiększać wydatków powyżej tego poziomu w latach 2027–2029. Jednocześnie państwa NATO uzgodniły, że do 2035 roku wydatki na podstawową obronę powinny wynosić 3,5% PKB rocznie, a kolejne 1,5% PKB ma być przeznaczane na infrastrukturę.

Czeski plan zakłada osiągnięcie poziomu 3,5% PKB w latach 2030–2035. Do 2030 roku środki będą niemal w całości kierowane na już zatwierdzone programy, w tym zakup 24 myśliwców F-35, czołgów Leopard oraz systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Według oceny strategii może to spowolnić formowanie brygady średniej, rozwój systemów bezzałogowych i środków zwalczania dronów.

Premier Czech Andrej Babiš wskazał jako kluczowe zadania przyspieszenie rekrutacji wojskowych, inwestycje w obronę powietrzną oraz systemy przeciwdziałania bezzałogowcom.

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