Чехія не виконує 70% цілей НАТО з розвитку спроможностей — RMF24

Чехія не виконує 70% цілей із розвитку військових спроможностей, визначених НАТО, а в найбільш витратних напрямах відстає на п’ять-десять років. Про це йдеться в новій стратегії розвитку Збройних сил країни, яку схвалив чеський уряд, повідомляє RMF24.

У документі зазначено, що ці нестачі обмежують здатність чеської армії виконувати завдання, пов’язані з колективною обороною Альянсу. Автори стратегії також оцінюють, що ймовірність російського нападу на держави НАТО та Європейського Союзу зростає.

Збільшення армії та протиповітряна оборона

План передбачає збільшення чисельності чеських Збройних сил із приблизно 26 тисяч до 32 тисяч військовослужбовців до 2030 року. Серед пріоритетів названо розвиток протиповітряної оборони та систем протидії дронам, швидше запровадження нових технологій і посилення можливостей для захисту власної території.

Водночас стратегія визнає, що найближчими роками ситуація поліпшуватиметься повільно, попри погіршення безпекового середовища в Європі. Президент Чехії Петр Павел розкритикував положення документа, заявивши, що вони не дають змоги досягти базових цілей навіть у відносно тривалій перспективі.

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Видатки та оборонні закупівлі

Чехія останніми роками витрачала на оборону менше ніж 2% ВВП. Чинний уряд не планує збільшувати видатки понад цей рівень у 2027–2029 роках. Водночас держави НАТО домовилися, що до 2035 року витрати на базову оборону мають становити 3,5% ВВП на рік, а ще 1,5% ВВП має спрямовуватися на інфраструктуру.

Чеський план передбачає досягнення рівня 3,5% ВВП у 2030–2035 роках. До 2030 року кошти майже повністю спрямовуватимуть на уже затверджені програми, зокрема закупівлю 24 винищувачів F-35, танків Leopard і систем протиповітряної оборони малого та середнього радіуса дії. За оцінкою стратегії, це може уповільнити формування середньої бригади, розвиток безпілотних систем і засобів боротьби з дронами.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав ключовими завданнями прискорення набору військових, інвестиції у протиповітряну оборону та системи протидії безпілотникам.

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